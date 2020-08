Femminile, Sabatino: “I gol? Importante aver aiutato la squadra a vincere. Ora il Derby”

Daniela Sabatino, autrice di una tripletta nella vittoria dell Fiorentina Femminile sul Napoli (RIVIVI IL LIVE), ha commentato così a Violachannel:

Venire a Napoli non è mai semplice, ma dopo il gol subito ci siamo compattate e abbiamo seguito le richieste del Mister. 35 anni e non sentirli? Oggi si sentivano anche per via del caldo, ma l’importante è aver aiutato la squadra a vincere. Ora stacchiamo, da domani penseremo al Derby, che in quanto tale è molto sentito. Giocheremo in casa, sarà l’occasione per dimostrare ancora una volta le nostre capacità.