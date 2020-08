21:30 Fine primo tempo, Napoli-Fiorentina 1-2 è il risultato parziale. 45’+ Fiorentina vicina al tris: Zanoli schiaccia su corner, arriva Bonetti che anticipa il portiere, ma trova un provvidenziale salvataggio sulla linea della difesa napoletana. 43′ GOOOOOOOL! O meglio, autogol! Il Napoli fa harakiri con Groff che effettua un retropassaggio al portiere, che però è fuori dai pali: la palla rotola beffarda in rete e la Fiorentina beneficia del clamoroso regalo! 41′ Zanoli arriva sul fondo e mette un cross insidioso che si spegne sul fondo. Buona iniziativa dopo una fase piuttosto confusionaria. 36′ Martinez pericolosa in anticipo sul primo palo su un traversone dalla destra: Ohrstrom è ben piazzata e blocca la sfera. 33′ Bonetti cerca il sorpasso, ma strozza troppo il destro dopo un rimbalzo in area di rigore del Napoli. 32′ GOOOOL DELLA FIORENTINA!!! Sabatino! La bomber si fionda sulla punizione di Mascarello da destra e con un bel colpo di testa batte Mainguy in uscita per il pareggio! 29′ Il gioco riprende con il Napoli che controlla il ritmo della gara. Sabatino non riesce ad innescare Bonetti con un filtrante in area. 26′ Pausa refrigerante per le atlete in campo. 23′ Breitner! La numero 6 gigliata servita da Bonetti in area cerca il primo palo ma spedisce alto da posizione invitante! 20′ Primo gol subito dalla Fiorentina in questa Serie A Femminile. 20′ GOL NAPOLI! Capitan Di Criscio spizza leggermente una punizione dalla trequarti defilata a sinistra, ingannando Ohrstrom e portando avanti il Napoli. 1-0. 18′ Break di Bonetti dopo uno scambio in mediana, tiro piuttosto debole col mancino che non crea problemi a Mainguy. 15′ Gran lancio di Quinn per Mascarello, che da posizione defilata prova l’eurogol al volo: la palla vola alta sopra la traversa, bomber Sabatino si lamenta a centro area. 11′ Cominciano ad aumentare i giri le viola, pur senza rendersi fino a questo momento pericolose. 9′ A terra Marta Mascarello, gioco fermo. Nulla di grave per la talentuosa mezzala viola. 8′ Palla troppo lunga per Bonetti, che non riesce a tenere il pallone in campo. 5′ Non brillante l’avvio della Fiorentina, il Napoli sembra propositivo e molto aggressivo. 3′ Zanoli da sinistra verso Sabatino, la difesa del Napoli mette in angolo. 1′ Subito Martinez per il Napoli! L’attaccante si incunea in area e con il piattone manca di poco la porta della Ohrstrom! 20:44 – Partite! E’ cominciata Napoli-Fiorentina.