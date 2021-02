Femminile, oggi c’è il Napoli. E’ ancora emergenza, ma il calendario aiuta

La Nazione in edicola oggi dedica spazio anche all’impegno della Fiorentina Femminile, di scena al Bozzi alle 12:30 contro il Napoli. Le avversarie hanno vinto una sola partita, di misura, contro la Pink Bari, e allora le viola hanno l’occasione di dare continuità in campionato alla vittoria 2-3 contro l’Inter (che si è poi vendicata nell’andata di Coppa battendo Sabatino e compagne per 2-0). Mister Cincotta, che ha parlato ieri, non ha dato buone notizie, la Fiorentina è ancora in emergenza tra positive e infortunate, ma ha scosso l’ambiente chiedendo una reazione. Il mese di febbraio si prospetta davvero intenso, tra Serie A, Coppa Italia e sorteggi di Champions League.

