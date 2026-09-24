Rafael Stancanelli conosce Nico Gonzalez da quando era bambino e ne ha seguito da vicino la crescita, prima di vederlo affermarsi nel calcio europeo. Oggi l’attaccante argentino è tornato alla Juventus, dopo l’esperienza con la Fiorentina, e secondo il suo scopritore ci sono tutte le condizioni per assistere a una stagione importante. Queste le parole di Stancanelli ai microfoni di tuttojuve.com

Nico lo conosco da quando era un bambino nell’Argentinos Jr e non posso che essere orgoglioso del suo percorso in Europa. Ora è tornato alla Juventus, per me è una soddisfazione importante che sia tornato nel posto che più amo per giocare a calcio. Nico non ha mai sofferto la pressione di nessun club. E questo lo ha fatto vedere alla Juve, anche la prima volta. Farà una stagione importante.

Stancanelli ha poi individuato nell’infortunio subito durante la sua prima esperienza alla Juventus uno dei motivi che ne hanno condizionato il rendimento.

Secondo me è stato penalizzato da quel primo infortunio avuto, lì per me la sua stagione è stata in salita. Il calcio però ti può sempre offrire una seconda opportunità, l’ho visto in Coppa del Mondo e ha giocato molto bene. Ora ha l’argento vivo addosso, vuole dimostrare quanto è forte a tutti noi.

Sarà il suo anno

A Torino Nico Gonzalez ha trovato anche la fiducia di Luciano Spalletti, elemento che Stancanelli considera importante per la sua crescita.

È vero, Spalletti crede molto nelle sue potenzialità. Nico farà vedere ancora una versione migliore di se stesso rispetto a quella che abbiamo già imparato a conoscere. E aggiungo che sarà il suo anno.

Una previsione accompagnata da un auspicio ancora più ambizioso: vedere l’argentino competere per il titolo di capocannoniere della Serie A:

Speriamo sia il bomber della squadra, vorrei vederlo vincere la classifica cannonieri qui in Italia. Per me vuole dare una grande soddisfazione ai tifosi della Juventus. Poi è chiaro, più giochi bene e più scateni l’interesse degli altri club, ma dovrà essere brava la società a non essere tentata dalle offerte.