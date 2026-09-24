L’ex agente e scopritore dell’argentino: “Nico non ha mai sofferto la pressione. Ha l’argento vivo addosso e vuole dimostrare quanto è forte”

Redazione VN
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Rafael Stancanelli conosce Nico Gonzalez da quando era bambino e ne ha seguito da vicino la crescita, prima di vederlo affermarsi nel calcio europeo. Oggi l’attaccante argentino è tornato alla Juventus, dopo l’esperienza con la Fiorentina, e secondo il suo scopritore ci sono tutte le condizioni per assistere a una stagione importante. Queste le parole di Stancanelli ai microfoni di tuttojuve.com

Nico lo conosco da quando era un bambino nell’Argentinos Jr e non posso che essere orgoglioso del suo percorso in Europa. Ora è tornato alla Juventus, per me è una soddisfazione importante che sia tornato nel posto che più amo per giocare a calcio. Nico non ha mai sofferto la pressione di nessun club. E questo lo ha fatto vedere alla Juve, anche la prima volta. Farà una stagione importante.

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Stancanelli ha poi individuato nell’infortunio subito durante la sua prima esperienza alla Juventus uno dei motivi che ne hanno condizionato il rendimento.

Secondo me è stato penalizzato da quel primo infortunio avuto, lì per me la sua stagione è stata in salita. Il calcio però ti può sempre offrire una seconda opportunità, l’ho visto in Coppa del Mondo e ha giocato molto bene. Ora ha l’argento vivo addosso, vuole dimostrare quanto è forte a tutti noi.

Sarà il suo anno

A Torino Nico Gonzalez ha trovato anche la fiducia di Luciano Spalletti, elemento che Stancanelli considera importante per la sua crescita.

È vero, Spalletti crede molto nelle sue potenzialità. Nico farà vedere ancora una versione migliore di se stesso rispetto a quella che abbiamo già imparato a conoscere. E aggiungo che sarà il suo anno.

Una previsione accompagnata da un auspicio ancora più ambizioso: vedere l’argentino competere per il titolo di capocannoniere della Serie A:

Speriamo sia il bomber della squadra, vorrei vederlo vincere la classifica cannonieri qui in Italia. Per me vuole dare una grande soddisfazione ai tifosi della Juventus. Poi è chiaro, più giochi bene e più scateni l’interesse degli altri club, ma dovrà essere brava la società a non essere tentata dalle offerte.

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