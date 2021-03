Femminile, Baldi: “Stagione difficile, ma abbiamo messo in difficoltà la Juve”

Sara Baldi, attaccante della Fiorentina Femminile, è stata protagonista oggi del “team talk” sui canali della Fiorentina:

L’infortunio mi ha tenuto fuori dal campo per quasi due mesi. Al mio rientro la squadra non stava andando benissimo in campionato. Non è stato facile; ho continuato ad allenarmi e finalmente mi è stata data la possibilità. La partita col San Marino è stata la mia rinascita, il gol uno dei momenti migliori. Anche l’andata di Champions League contro il Manchester City, perché era la mia prima volta. Contro la Juve, è mancato l’ultimo passaggio prima del gol. Siamo state la squadra che più ha messo in difficoltà la Juventus. Siamo arrivate molte volte in porta. Abbiamo provato come contro il Sassuolo a fare un gol in più.