Femminile, la Fiorentina guadagna una posizione: -1 alla Florentia

All’esito della Camera di consiglio, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Nicola Durante ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti della Florentia San Gimignano (Serie A TIMVISION) e del suo presidente Tommaso Becagli. Il club toscano, per un’irregolarità in materia di accordi economici, è stato sanzionato con un’ammenda e con un punto di penalizzazione da scontare nella attuale stagione sportiva, mentre Becagli è stato inibito per due anni.