Cincotta: “Stiamo attraversando mesi duri, ma daremo il massimo in Champions”

Sorteggiati gli ottavi di Uefa Women Champions League, la Fiorentina affronterà il Manchester City.

“Certi scenari, certi palcoscenici, fanno capire che abbiamo fatto cose grandi per meritarci sfide contro top club mondiali” ha commentato a caldo Mister Antonio Cincotta “Sappiamo che stiamo attraversando mesi duri a livello di organico, ma daremo del nostro meglio spinti dall’entusiasmo e dall’orgoglio che la Champions League ti dà”.

Ex della partita, Tessel Middag ha commentato così il sorteggio: “Il Manchester City è un team molto forte con calciatrici di fama mondiale. Sapevamo che avremmo trovato un top club e sarà sicuramente una sfida molto dura per noi. A livello personale è bello tornare a Manchester dove ho giocato due anni e non vedo l’ora di vedere facce conosciute!”.

