Cincotta: “Sconfitta immeritata, ma usciamo a testa alta. Troppe occasioni sprecate”

Dopo l’amaro k.o. interno per 0-1 contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali di comunicazioni ufficiali della società viola. Queste le sue parole: “Siamo usciti a testa alta, la partita è stata molto equilibrata e condizionata dalla punizione grazie alla quale il Milan si è portato in vantaggio. Abbiamo avuto diverse occasioni per agguantare un pareggio che sarebbe stato meritato ma non siamo stati letali negli ultimi metri. Dispiace perché le ragazze meritavano di più. Ho visto compattezza per tutta la gara e reazione dopo la rete subita, la squadra non ha mai staccato la spina per pensare alla Champions”.