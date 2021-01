Cincotta positivo al Covid: “Contro il Milan non ci sarò, vogliamo scrivere la storia”

Come riportato dai canali ufficiali della Fiorentina, mister Cincotta ha parlato alla vigilia della semifinale di Supercoppa Femminile tra Fiorentina-Milan. Potrai seguirla domani alle 18 su Violanews. Il mister è risultato positivo al Covid-19 nell’ultimo controllo effettuato, quindi domani non siederà sulla panchina gigliata. A sostituirlo sarà l’allenatore in seconda Nicola Melani. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Coronavirus non fa sconti sto bene e sono in isolamento. Fortunatamente nel calcio moderno l’Allenatore è circondato dallo staff e io da anni ho collaboratori validi con cui ho molta sinergia. Grazie a loro e alla tecnologia le distanze diminuiscono. Avrei voluto esserci, ma anche se non fisicamente sarò lì con loro. Campionato? La stagione è stata una montagna russa, le ragazze porteranno in campo quanto di buono fatto alla fine del 2020. Questa squadra può e deve fare di più, è un gruppo nuovo che ha dovuto crearsi esperienza e capire come reagire alle difficoltà. Lo stiamo facendo e siamo più mature rispetto a inizio stagione.

Sulla semifinale di domani. Saranno due semifinali avvincenti, sicuramente favorita la Juventus per i risultati degli ultimi anni ma tutte e quattro le squadre daranno battaglia. Con il Milan sarà una partita equilibrata, dobbiamo sbagliare meno di loro per portare a casa il match. Noi abbiamo molte defezioni, ma abbiamo costruito una rosa per fronteggiare partite e trofei quindi lo avevamo previsto. Mi spiace per chi non potrà prendere parte a questa partita (tra cui anche Greta Adami che deve scontare la squalifica di Empoli e Marta Mascarello in dubbio per la trasferta ndr) ma chi scenderà in campo è all’altezza del match e della squadra. Abbiamo qualche cerotto ma cercheremo di non farlo vedere. Siamo pronti anche ai rigori, che sono un momento psicologico delicato e che può cambiare le sorti del match. Domani vogliamo scrivere altre pagine di storia della nostra squadra”.

Il dilemma Callejon può essere risolto nel prossimo mese