Il dilemma Callejon può essere risolto nel prossimo mese

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si pone la lente di ingrandimento su un singolo specifico in casa Fiorentina: José Maria Callejon. Lo spagnolo, arrivato a fine estate per sostituire il partente Chiesa, non è mai riuscito a imporsi e soprattutto prendere l’eredità dell’ex Federico. Sia con Iachini che con Prandelli sono state pochissime finora le occasioni avute, molte delle quali non sfruttate con prestazioni sottotono e non certo per un esterno che vanta uno score di 115 gol e 99 assist in carriera. Con il mercato alle porte ed i molti impegni che si prefiggono nel futuro breve per la squadra viola, Callejon potrebbe sfruttare quest’ultimo periodo per trovare conferme o segnare un epilogo anticipato con l’avventura fiorentina.

-Mercato, c’è il budget. In attacco idee Zaza e Inglese, Torreira lontano. Il punto sulle uscite