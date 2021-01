Mercato, c’è il budget. In attacco idee Zaza e Inglese, Torreira lontano. Il punto sulle uscite

Ampio spazio dedicato al mercato viola stamattina sulle pagine sportive de La Nazione. Secondo quanto riporta il quotidiano, in questa fase, nonostante il budget stanziato dalla proprietà sia già a disposizione di Pradè, le trattative della Fiorentina si concentrano soprattutto quello in uscita. La priorità, come chiesto da Prandelli, è sfoltire: Saponara va in prestito allo Spezia, mentre sono avviati i discorsi con il Wolverhampton per trovare una nuova sistemazione a Cutrone. Al posto dell’ex Milan si cerca una seconda punta che si integri con Vlahovic e, all’occorrenza, possa anche sostituirlo. Su Pulgar si registra l’interesse del Leeds, sul Torino quello per Kouamé. Due posizioni in bilico, come quella di Duncan. Eysseric al momento non ha richieste, si lavora per piazzare Montiel in Serie B.

Sul fronte entrate, un approfondimento di ieri con l’Atletico Madrid ha ridotto assai le possibilità di avere Torreira in prestito. Ciò non toglie che il giocatore “tattico” che la Fiorentina sta cercando arriverà quasi sicuramente da un campionato estero, perché le soluzioni esaminate in Italia sono poche e non percorribili. Altri aggiornamenti: Caicedo è in uscita dalla Lazio, ma l’offerta di 5,5 milioni non è ritenuta sufficiente da Lotito. Sondaggio con il Parma per Inglese e con il Torino per Zaza, manovre in realtà premature perché il mercato post e durante Covid si annuncia – tranne rari casi – rallentato per l’esigenza comune di far cassa e non buttare i soldi.