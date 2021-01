VN – Frenata per Caicedo, la Lazio non vuole cederlo

La Fiorentina segue Caicedo da tempo, è un profilo che piace molto a Pradè, e i viola sono intenzionati a presentare un’offerta per il giocatore, che sembra scontento in biancoceleste. Secondo quanto appreso da Violanews, però, la Lazio in questo momento non vuole cedere l’attaccante ecuadoregno, anche visto lo scarso rendimento di Vedat Muriqi. La Fiorentina, comunque, è intenzionata a provarci seriamente, anche se in questo momento la trattativa sembra essere più difficile del previsto.