Sky Sport fornisce gli estremi della strategia di mercato della della Fiorentina in questa sessione per quanto riguarda l’attacco: i viola sono alla ricerca di un giocatore che possa rappresentare un’alternativa valida a Ribery come seconda punta nel 3-5-2. Nel caso in cui dovesse partire Kouamé (le ultime, c’è una corsa a due), allora Pradè si tufferebbe su un profilo alternativo a Vlahovic, sempre una seconda scelta ma con caratteristiche più da prima punta.

