VN – Fatta per Saponara allo Spezia: i dettagli dell’accordo. Lovisa cambia maglia

Tutto fatto per il passaggio di Riccardo Saponara allo Spezia, ormai manca solo l’ufficialità. Scambio di documenti in corso per il prestito con diritto di riscatto e incentivo all’esodo da parte della società gigliata. Si muove anche il mercato dei viola in prestito: il giovane centrocampista Alessandro Lovisa va in prestito al Legnago (Serie C) dopo aver vestito nei primi mesi della stagione la maglia del Gubbio.