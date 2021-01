Inizia il mercato: Fiorentina su Torreira e Caicedo, tanti sul piede d’addio. E Callejon…

All’interno delle pagine sportive de La Nazione trova spazio anche il mercato della Fiorentina. Da oggi partono la finestra invernale di quattro settimane dedicata alle trattative. Sul fronte uscite, detto che oggi Saponara firmerà per lo Spezia, attenzione anche a Eysseric e Montiel. Per il primo c’è stato un sondaggio del Parma. Poi Pradè si dovrà concentrare su Cutrone, vicino alla Sampdoria (ma piace anche a Torino e Napoli), e gli altri big. Duncan? La soluzione Genoa è da tenere in considerazione, mentre sembra essersi azzerata l’opzione Cagliari. Resta viva l’opzione Torino. Anche l’avventura fiorentina di Pulgar sembra agli sgoccioli. La proposta del Leeds è interessante. Il futuro di Callejon? Possibile che se ne parli alla metà del mese, dopo un’altra chance sul campo. Discorso simile per Kouame.

In entrata la Fiorentina ha individuato tre ruoli da rafforzare: centravanti, esterno offensivo e centrocampista-regista. Per l’attacco si aspetta una risposta dalla Lazio per Caicedo e un’altra dal Sassuolo per Scamacca. Lo Young Boys conferma che c’è stato un sondaggio viola per Nsame (ma non è facile convincere gli svizzeri sulla base di un prestito con diritto di riscatto), mentre lo Spezia continua a ripetere che Nzola non è in partenza. Per la corsia esterna riflettori sempre puntati sul ritorno in Italia (e la concorrenza con la Roma) di El Shaarawy, mentre il centrocampista che Pradè continua a tenere nel mirino è Torreira: l’interesse viola è più marcato rispetto a quello del Torino e nelle prossime ore si lavorerà per arrivare a un punto d’intesa sulla cifra per il riscatto del giocatore a titolo definitivo.