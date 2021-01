Prandelli sul mercato: “Obiettivo sfoltire la rosa, impossibile allenare 28 giocatori”

Dopo aver commentato la partita in sala stampa, Cesare Prandelli, è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Oltre agli aspetti tecnici della gara già trattati, il tecnico di Orzinuovi ha avuto modo di rispondere riguardo le possibili mosse di mercato della Fiorentina: “Il mercato? Ho parlato con la società e ci parlerò di nuovo. Vogliamo sfoltire la rosa, per me è impossibile allenare 28 giocatori. Per il resto vedremo”