Il dato: zero tiri in porta per la Fiorentina. Non accadeva dal 2018

Quella di oggi non è stata sicuramente una Fiorentina esaltante dal punto di vista offensivo e il dato degli zero tiri in porta lo testimonia. Come riporta il noto portale dedicato alla statistica, Opta: La Fiorentina non ha effettuato alcun tiro nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta dal maggio 2018, contro il Cagliari. “Bloccata” è il commento del portale