Fratini: “Dubbi per Caicedo, ecco chi prenderei”

L’intermediario di mercato Michele Fratini a Contro Calcio social tv analizza il calciomercato delle squadre di Serie A e sulla Fiorentina in particolare si sofferma su Felipe Caicedo che a suo parere “Rimarrà alla Lazio visto gli ottimi rapporti con Simone Inzaghi, c’è la Fiorentina a cui potrebbe interessare per affiancarlo a Vlahovic, ma il giocatore, tra scegliere la panchina della Lazio in Champions e la squadra viola, potrebbe optare per la prima salvo clamorose offerte dei gigliati”. E sul centravanti da affiancare a Vlahovic ha idee chiare: “Io prenderei Marcus Thuram considerato la lunga squalifica a cui è sottoposto dovuta ad una grave sanzione disciplinare, rappresentato da Mino Raiola – che ha portato anche Jack Bonaventura a Firenze – e che potrebbe essere anche come seconda punta, la spalla ideale di Vlahovic perché anche in Bundesliga ed in Champions ha fornito molti assist ed offerto ottime prestazioni”.