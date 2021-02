Cincotta: “C’è rammarico, ma non potevo chiedere di più alle ragazze”

Antonio Cincotta ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria agrodolce con l’Inter. Successo che non è bastato alla Fiorentina per qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia Femminile:

Rammarico? C’è, le ragazze hanno dato tutto per ottenere il doppio vantaggio. Dispiace, non potevo chiedere loro di più, ci abbiamo provato fino in fondo ma non ci siamo riusciti. Paghiamo la prestazione di Milano, ma abbiamo giocato col cuore nonostante le difficoltà del momento. Alle ragazze un grande applauso per quel che hanno fatto oggi. Ci sono stati il giusto spirito e la giusta volontà.