Il Benfica vuole liberarsi di Cabral. Per lui c’è l’Arabia o l’Espanyol

Per Arthur Cabral il futuro sembra lontano dal Benfica, non ha convinto Schmidt. I portoghesi lo vogliono piazzare

La stagione di Arthur Cabral non ha rispettato le aspettive del Benfica. Il tecnico Schmidt non è stato convinto dall'ex Fiorentina, e adesso la società vuole cederlo. Il quotidiano A Bola riporta che per lui ci sono diverse piste, tra cui l'Arabia Saudita, l'Inghilterra o l'Espanyol. Proprio la squadra neo-promossa in Liga sarebbe la favorita, anche se manca l'accordo. Mentre il Benfica preferirebbe cederlo in Premier per recuperare l'investimento della scorsa estate