VN – Vlahovic e la maxi offerta dell’Arsenal, il punto

Il giocatore e l'entourage non cambiano posizione: nessuna voglia di lasciare Firenze a gennaio. Il punto del nostro Nicolò Schira

Vlahovic via a gennaio, la Fiorentina spinge . Le parole di Barone di ieri sono state chiare e arrivano sulla scia del crescente pressing dell'Arsenal sul giocatore e sul club viola. La Fiorentina vorrebbe monetizzare subito per non rischiare di ritrovarsi con minor potere contrattuale a giugno e i Gunners fanno sul serio. Secondo quanto ci risulta, il club londinese ha messo sul piatto 60 milioni più 10 di bonus più il cartellino di Torreira , di fatto siamo oltre i 75 milioni.

Al giocatore è stato offerto un ingaggio da 8 milioni netti a salire, ma stando a quanto raccolto da Violanews.com la posizione di Vlahovic e del suo entourage non cambia: l'Arsenal non interessa. Non è una questione di soldi ma di progetto sportivo, il serbo vuole approdare solo in uno dei club che lottano ai massimi livelli in Europa, come Psg, Barcellona, Real Madrid, Manchester City. Dunque salvo sorprese anche in caso di rilancio dei Gunners la risposta di Vlahovic sarà no, nonostante i tentativi della Fiorentina di mettergli pressione.