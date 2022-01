Barone e il braccio di ferro con Vlahovic: 4 interrogativi da porsi

La Fiorentina conferma di essere disposta a cedere il capocannoniere del campionato a gennaio. Con tutti i rischi del caso

Tre mesi dopo siamo (quasi) al punto di partenza. La Fiorentina mette in piazza il suo fastidio nei confronti di Dusan Vlahovic che, invece, glissa nelle dichiarazioni e poi in campo continua a segnare (per fortuna). Le parole di ieri di Joe Barone sgombrano però il campo su un punto: il club viola è disposto a cedere il suo bomber fin da subito, in questa finestra di mercato. Comunque la si pensi, sarebbe clamoroso e forse senza precedenti privarsi del capocannoniere del campionato e di uno dei giocatori più ambiti d'Europa a stagione in corso, senza che sia il diretto interessato a chiederlo. Una situazione che lascia aperti alcuni interrogativi a noi osservatori.