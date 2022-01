Barone: “Vlahovic dica se vuole restare o andare via. Valutiamo offerte per lui”

L'intervento di Joe Barone nel prepartita

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Napoli-Fiorentina, il dg viola Joe Barone ha fatto il punto della situazione in casa viola tra campo e mercato: "Vlahovic? Ogni giorno si parla di Vlahovic, noi vogliamo parlare del gruppo. Su di lui ho detto già tanto, ci aspettiamo tanto una risposta da lui, noi abbiamo i nostri piani. Le cifre astronomiche da parte degli agenti? Io posso parlare di quello che abbiamo discusso con il calciatore, quando a Firenze c'è stato il nostro presidente Rocco Commisso l'ultima volta le cifre erano raddoppiate e con noi non c'è apertura. Due giorni fa ho avuto una lunga conversazione con Dusan, se vuole restare o vuole andare via lo deve dire a Firenze e firmare. Da quello che ho sentito lui non è disposto a parlare e noi dobbiamo prendere una decisione, vediamo. Se arriva un'offerta da 70/75 milioni? Valutiamo seriamente tutto, per ora non è arrivata nessuna offerta, vedremo se ne porterà una lui".

Sulla Coppa Italia: "Questa partita per noi è il massimo, la Coppa Italia è una competizione a cui la Fiorentina tiene tanto non solo per il trofeo ma anche per avere un'altra via per andare in Europa. Non voglio parlare solo di Dusan, per rispetto di tutto il gruppo".