VN – Spalletti in panchina, il sogno mai diventato realtà: ma c’è un motivo

La travagliata stagione 2019/’20 si avvia alla sua conclusione con la Fiorentina ormai salva da qualche giornata. Resta solo l’ininfluente impegno di domani (utile per sperimentare verso la prossima stagione) contro una Spal che da tempo ha già tirato i remi in barca e sta già pensando alla prossima Serie B. Al futuro, almeno quello immediato, la società viola ci ha però già pensato e dopo qualche sondaggio con Juric (che ha poi rinnovato con il Verona), Di Francesco e Giampaolo, oltre alla suggestione De Rossi mai decollata del tutto, ha scelto: Beppe Iachini sarà il tecnico anche per il prossimo anno.

E Spalletti? Chiesto a gran voce da molti tifosi, il tecnico di Certaldo è sempre rimasto in silenzio e in attesa, con in tasca ancora un anno di contratto con l’Inter e la voglia di muoversi solo per un progetto importante. Non che la Fiorentina non lo rappresenti, ci mancherebbe, ma convincerlo a privarsi di qualcosa come 5 milioni di euro all’anno non è certo impresa da tutti. E così il sogno è apparso subito destinato a svanire senza nemmeno decollare, senza nemmeno avere la possibilità di palesarsi: qualche abboccamento, alcuni discorsi di sorta, ma mai un interesse davvero concreto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Spalletti non è nemmeno mai stato vicino alla panchina viola, anche perché mai gli è stato realmente proposto un progetto in viola.

La scelta, alla fine, è stata quella della continuità. Dettata dalla certezza di un tecnico che – chiamato in corsa – ha saputo portare alla salvezza con meno patemi dello scorso anno, ma anche dal poco tempo che separa la fine di questa stagione dalla successiva e che permette così a Pradè e Barone di ripartire da un’ossatura già certa con un allenatore ben consapevole del materiale che già ha a disposizione. Inutile dire che Luciano Spalletti non resterà ancora a lungo senza allenare, come spesso ha ammesso anche lui, ma chissà se un giorno le strade sua e di Firenze si incontreranno.