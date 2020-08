Iachini: “Che soddisfazione la conferma! C’era paura, ma siamo migliorati. Spal? Giusto sperimentare. Il 2020/21…”

La gara di domani contro la Spal, ma non solo. Sono tanti gli argomenti toccati da mister Beppe Iachini dopo la conferma alla guida della Fiorentina. A seguire vi riportiamo le sue dichiarazioni a violachannel.

Sulla conferma: “Sono molto affezionato alla Fiorentina, a Firenze e a questa maglia. La conferma per me è motivo di grande soddisfazione e gioia. Ringrazio la società dal presidente a Joe Barone, Daniele Pradè e gli altri collaboratori per la fiducia riposta in me. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, c’è da finire il campionato. Siamo concentrati sull’ultima partita contro la Spal, portiamo avanti il lavoro iniziato a gennaio”.

Sulla stagione: “Ci lascia soddisfazione perché ho visto crescere un gruppo di ragazzi che fin dall’inizio ha lavorato con molta professionalità e disponibilità. Tutti sono cresciuti sotto il profilo della tattica individuale e collettiva. Avevamo l’opportunità di crescere ancora di più ma l’interruzione per il coronavirus non ha aiutato a risolvere le nostre problematiche. I ragazzi però hanno continuato a lavorare e a credere in quello che facevamo, abbiamo fatto passi in avanti in tanti aspetti. In altri dobbiamo insistere ma lo faremo. Siamo la miglior difesa del campionato da dopo il lockdown, questo è motivo di grande crescita. Significa che la squadra è cresciuta sotto il profilo tattico. Ora dobbiamo migliorare nelle situazioni d’attacco. Arriviamo spesso ma non sempre con la stessa bravura e capacità di leggere l’ultimo passaggio o il tiro in porta, ma abbiamo tanti ragazzi giovane ed è normale che potessimo pagare qualcosa. Abbiamo fatto un grande percorso perché arrivavamo da una situazione molto difficile. C’erano paura e tensione per una situazione di classifica preoccupante. Dovevamo migliorare in tanti aspetti. Ora andremo a Ferrara per onorare al meglio l’ultima partita e per fare più punti possibili, com’è nella nostra mentalità”.

Sulla gara di domani: “A prescindere da chi scenderà in campo dall’inizio, mi aspetto di vedere una squadra che faccia la sua partita e che sia ancora concentrata. Il nostro obiettivo è portare a casa più punti possibili. Esperimenti? Giusto provare qualche altro ragazzo se ci sarà l’opportunità. Vediamo i recuperi, non dimentichiamoci che stiamo giocando ogni tre giorni. Dovrò valutare anche l’allenamento di rifinitura di domani mattina”.

Sulla prossima stagione: “E’ presto, ancora non ho avuto modo di parlarne con il presidente e i direttori. Lo faremo nelle prossime settimane. I progetti, i programmi e le ambizioni vengono dettate dalla proprietà. Intanto portiamo a fine questo campionato a testa alta, consci di aver fatto un grande percorso insieme”.