Il centrocampista si trasferisce in prestito oneroso
Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo
Simon Sohm s'appresta a lasciare nuovamente la Fiorentina. Per lui, infatti, stanno per aprirsi le porte del Venezia dove, tra l'altro, si è già trasferito Matias Moreno.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella giornata di oggi, sabato 1° agosto, il centrocampista svizzero classe 2001 firmerà il contratto che lo legherà al club lagunare. Il giocatore si trasferirà in Veneto sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11.
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