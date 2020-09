VN – Proposto Deulofeu, la Fiorentina riflette: la possibile formula. E c’è anche il Napoli

Gerard Deulofeu (SCHEDA) vuole tornare in Italia. Ci sono stati dei contatti con il Napoli, anche se al momento non c’è ancora un accordo. Gli agenti dell’esterno offensivo spagnolo (in uscita dal Watford) l’hanno proposto in prestito con diritto di riscatto anche alla Fiorentina. Riflessioni in corso, anche se i viola hanno altre priorità al momento.