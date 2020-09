Bobby Duncan, il mercato dopo la stagione turbolenta: lo rivogliono in Inghilterra

Potrebbe finire dopo appena un anno la controversa avventura fiorentina di Bobby Duncan. L’ex attaccante del Liverpool, reduce da una stagione a dir poco turbolenta tra il discusso addio ai Reds, le aspettative deluse a Firenze (LEGGI), il cambio di procuratore e le tantissime assenze in attesa di una nuova destinazione, potrebbe presto fare ritorno in Inghilterra. Su di lui, secondo quanto riporta il Telegraph, c’è il Derby County, club militante in Championship (Serie B d’Oltremanica) ancora fermo a zero punti in classifica dopo due giornate di campionato. Che sia la volta buona per un nuovo inizio?