Contro il Torino è stato subito decisivo, eppure la sua permanenza alla Fiorentina è ancora incerta. Federico Chiesa rimane sospeso in quel limbo che dura ormai da oltre un anno. E nel quale, tanto per essere chiari, si è infilato lui. La novità degli ultimi mesi è il cambio di rotta di Rocco Commisso che anche ieri sera ha confermato la disponibilità di cedere il suo numero 25, ma offerte ad oggi non ce ne sono (almeno dall’Italia). Intanto però la “nuova” Fiorentina sta nascendo con Chiesa titolare e… quasi indispensabile. La sua presenza a destra permette infatti al 3-5-2 di Iachini di avere un’arma decisiva per garantire imprevedibilità, molto più di quanto non accadrebbe con un terzino come Lirola. Ecco perchè una eventuale partenza di Chiesa rischierebbe di alterare gli equilibri tattici visti col Torino, a meno di non prendere un giocatore con caratteristiche simili (ma non ce ne sono tanti) o di rivedere il modulo. Ma a questo punto dipende soprattutto dal mercato. LA JUVE TORNA ALLA CARICA?