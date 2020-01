Bobby Duncan, le aspettative del giocatore e la Fiorentina che resta in attesa… della Fifa

Punto sulla situazione di Bobby Duncan su Radio Bruno. Il giocatore, come ammesso oggi dal d.s. viola Daniele Pradè (LEGGI), si aspettava di spazio fin dall’inizio in prima squadra, cosa che non è avvenuta. Per lui adesso si potrebbero aprire del mercato, ma al momento il fatto che abbia già indossato le maglie Liverpool e Fiorentina in questa stagione lo blocca a Firenze (fanno eccezione un’eventuale nuovo tesseramento con i Reds o l’improbabile trasferimento in campionati in cui è già iniziata la nuova stagione). La Fiorentina, dal canto suo, ha chiesto un consulto alla Fifa per capire se è possibile ovviare a questa norma in virtù del fatto che il giocatore abbia giocato solo in un campionato giovanile durante la sua avventura in viola. La situazione resta in evoluzione.