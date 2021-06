VN – Milenkovic, bassa l’offerta del West Ham. Ecco quanto chiede la Fiorentina

Gli Hammers hanno contattato il club gigliato mettendo sul piatto 18 milioni, Pradè e Barone ne chiedono almeno 25

Sono lontani i tempi in cui in viale Manfredo Fanti arrivavano offerte da 40 milioni e oltre per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ad un anno dalla scadenza del proprio contratto con la Fiorentina è ovviamente sul mercato ed a meno che avvengano clamorosi colpi di scena lascerà la Toscana. Sicuramente da qui a fine mercato capiremo dove.