Corvino: “Vlahovic pronto per le big, Berardi era ad un passo dalla Viola”

L'intervista allo storico dirigente, tanti gli aneddoti e curiosità

Pantaleo Corvino , ds del Lecce ha concesso una lunga intervista a Tuttosport. Assai numerosi gli argomenti trattati, tra aneddoti, curiosità, retroscena e valutazioni personali. Ovviamente la Fiorentina grande protagonista. Tra i nomi dei colpi mancati o sfiorati c'è quello di Domenico Berardi , attore principale con la nazionale. Ad un passo nell'ultima stagione con la Fiorentina. Mentre per quanto riguarda Chiesa , il dirigente ripercorre le tappe che lo hanno portato in prima squadra e ricorda le discussioni animate con la famiglia ma anche il loro attaccamento alla maglia della Fiorentina e alla città. Conferma poi anche l'accordo di massima con l’allora dg bianconero Fabio Paratici, 40 milioni più uno tra Demiral e Spinazzola ceduto alla Fiorentina a titolo definitivo e l’altro in prestito, ma il cambio di proprietà fece saltare tutto.

Spazio dedicato anche alla coppia serba Milenkovic-Vlahovic, due intuizioni di grande livello. Per il primo, ritenuto insostituibile, i Della Valle rifiutarono 40 milioni di euro più bonus dal Manchester United. Mentre per il bomber ricorda la necessità di pagare la cifra del cartellino tutta in anticipo per anticipare la concorrenza. Cifre e contratto molto importante per un ragazzo di 17 anni del Partizan: