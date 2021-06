Corvino su Chiesa: “Già ceduto alla Juve per 40mln più due giocatori”

Il retroscena di mercato risalente al 2019: a Firenze sarebbero arrivati Spinazzola e Demiral. "Il cambio di proprietà fece saltare tutto"

Nell'intervista concessa oggi a Tuttosport, Pantaleo Corvino non parla solo di Vlahovic e Berardi. L'ex direttore viola si sofferma su Federico Chiesa raccontando la trattativa per il rinnovo di contratto nell'estate 2016, quando si apprestava a debuttare in prima squadra: "Chiesi loro una lunga disponibilità a rimanere in viola. Dopo aver discusso animatamente, ognuno inseguendo i propri interessi a livello contrattuale, compresi quanto totale fosse il loro attaccamento alla Fiorentina e alla città".