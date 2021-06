Tuttosport: “Vlahovic nel mirino della Juve, la strategia. Castrovilli…”

L'indiscrezione di calciomercato, la strategia della Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tempo fa tra Juventus e Fiorentina è stata discussa un’operazione di questo genere: Gaetano Castrovilli in bianconero in cambio di una contropartita tecnica diretta verso Firenze. Un’idea che conduceva allo statunitense Weston McKennie giacché in casa viola il nome del texano aveva riscosso consensi. Fu una piccola traccia di mercato che rimase tale e tramontata dopo il cambio di dirigenza nei piemontesi.

Il rapporto ed il dialogo tra le proprietà non è eccezionale ma è "vivo". Per questo la speranza di poter arrivare a Dusan Vlahovic non è tramontata. L'ostacolo principale è ovviamente Rocco Commisso che non ha nessuna intenzione di muoversi dalla richiesta di 60 milioni. Ecco perché, scrive il giornale, la Juve sta puntando due strade alternative: un acquisto in stile Chiesa con prestito biennale più un corposo riscatto facile da riscuotere, oppure l’inserimento di un giocatore il cui valore contribuirebbe ad abbassare l’esborso per Vlahovic. Nel secondo caso il prescelto sarebbe il portiere Perin, soprattutto se la Viola cederà Dragowski accostato all'Inter.