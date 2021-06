Dragowski, il punto: rinnovo o la possibilità di diventare vice-Handanovic

Dragowski, che fai? Il portiere viola e un futuro ancora tutto da scrivere

Sui quotidiani in edicola stamani si fa il punto della situazione attorno a Bartlomjei Dragowski. Il portierone viola si divide tra rinnovo e cessione: La Gazzetta dello Sport parla infatti dell'atteso prolungamento di contratto, che per la Rosea potrebbe avvenire già prima della partenza per il ritiro di Moena. Su La Nazione invece si parla di una potenziale cessione del polacco: per la Fiorentina è un punto fermo ma l'Inter potrebbe prenderlo come secondo di Handanovic. Serve un'offerta robusta da parte dei nerazzurri (per i viola torna di moda il nome di Sensi).