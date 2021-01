VN – Conti-Fiorentina, avanti tutta: domani l’incontro, le cifre dell’affare

Come confermato nel pomeriggio, avanti tutta per Andrea Conti (SCHEDA) alla Fiorentina. Accordo totale tra il terzino e il club viola come anticipato nel pomeriggio. Barone ora sta limando le cifre e la formula con Milan che ha aperto ufficialmente alla cessione in prestito oneroso con obbligo. Operazione intorno ai 6 milioni. Domani summit con l’agente Mario Giuffredi.

Kouamé, cessione congelata. Potrebbe restare a Firenze come vice Vlahovic