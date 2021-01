Kouamé, cessione congelata. Potrebbe restare come vice-Vlahovic

Dopo la visita nel pomeriggio dell’agente (ed ex gigliato) Michelangelo Minieri al Centro Sportivo il futuro di Christian Kouamé potrebbe essere ancora alla Fiorentina. Il meeting andato in scena nel pomeriggio – scrive Tuttomercatoweb.com – non ha cambiato i piani della società viola, che vorrebbe tenere l’attaccante come vice Vlahovic. Nonostante le molte offerte dall’Italia e dall’estero e la volontà del calciatore di giocare con più continuità, al momento la cessione resta congelata anche se nessuno scenario fino al 31 gennaio sarà da escludere.

