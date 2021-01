L’agente Michelangelo Minieri è stato oggi in visita al centro sportivo della Fiorentina per parlare del futuro di Christian Kouamé. Passi avanti intanto nella trattativa per Youssef Maleh, centrocampista del Venezia e altro suo assistito. Lo riporta il Pentasport di Radio Bruno.

