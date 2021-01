VN – Conti nome “caldo”, la trattativa con la Fiorentina può decollare

Con l’uscita di Lirola, già volato a Marsiglia, la Fiorentina si muove per un laterale destro adatto al 3-5-2 e un nome da tenere “caldo” è quello di Andrea Conti del Milan. Secondo quanto abbiamo raccolto, il giocatore ex Atalanta è sempre più ai margini della squadra di Pioli e non dovrebbe giocare neppure domani sera in Coppa Italia, nonostante l’annunciato turnover. La Fiorentina ha sondato la situazione, visto anche l’apprezzamento di Prandelli per il giocatore. E lo stesso Conti si è ormai rassegnato a cambiare aria, dando gradimento all’ipotesi Firenze purchè il trasferimento sia a titolo definitivo (o prestito con obbligo), non vuole un’operazione a titolo temporaneo. Nei prossimi 2-3 giorni la trattativa potrebbe davvero entrare nel vivo.