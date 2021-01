Pol Lirola ha lasciato ieri Firenze in direzione Marsiglia e, come vi avevamo raccontato, questa mattina sta svolgendo le visite mediche per il club francese. La curiosità riguarda l’abbigliamento scelto dal terzino spagnolo in uscita dalla Fiorentina: il giubbotto è viola! Ecco l’immagine postata da un tifoso dell’OM all’esterno della clinica di Marsiglia e pubblicata da maxifoot.fr. E LA FIORENTINA CON CHI LO SOSTITUISCE? E’ CORSA A DUE