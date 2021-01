VN – Lirola, the end: entro 48 ore sarà del Marsiglia, la formula

Sta per terminare l’avventura di Pol Lirola alla Fiorentina. Secondo quanto abbiamo raccolto, entro 48 ore l’ex Sassuolo diventerà un nuovo giocatore del Marsiglia. Anche nella mattinata di oggi ci sono stati contatti telefonici tra il direttore generale Pablo Longoria e il club viola per sistemare gli ultimi dettagli.

L’affare si concluderà sulla base di un prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto a metà strada (12) tra l’offerta francese (11) e la richiesta gigliata (13).

Il Marsiglia conta di formalizzare il tutto domani (i documenti sono già preparati) in modo da espletare visite e firme entro martedì. Mercoledì poi la squadra transalpina sarà impegnata nella Supercoppa di Francia contro il Paris Saint-Germain. Non è da escludere che Lirola venga convocato per la finale, ma è più probabile che si sieda in tribuna. Deciderà il tecnico Villas Boas (anche in base a come lo vedrà) che l’ha fortemente voluto insieme a Longoria.