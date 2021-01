Pol Lirola sta per diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Oggi lo spagnolo sosterrà le visite mediche col club francese. Chi sarà il suo sostituto? Secondo Tuttosport sarebbe in vantaggio Malcuit del Napoli rispetto ad Andrea Conti del Milan. Tra l’altro, sempre secondo il quotidiano, l’esterno rossonero potrebbe giocare titolare domani in Coppa Italia contro il Torino.