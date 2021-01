VN – Conti, niente prestiti. La Fiorentina rimane interessata, in settimana un incontro?

Secondo quanto raccolto da Violanews, il Milan è molto attivo sul mercato in uscita. Dopo essersi occupati di Duarte, i rossoneri stanno cercando di trovare una soluzione anche per Andrea Conti, superato definitivamente nelle gerarchie da Diogo Dalot. Il ragazzo non vuole lasciare Milano in prestito, quindi sono da scartare una serie di opzioni come Genoa e Parma. La Fiorentina ha le risorse per acquistarlo subito, è possibile che in settimana avvenga l’incontro decisivo. Conti apprezza l’eventuale destinazione, ma ribadiamo, solo a titolo definitivo. Altrimenti il giocatore si muoverà in estate.

