Dai 36 milioni di Kean ai 18 di Piccoli: il quadro delle operazioni senza bonus, tra quote iniziali, riscatti e possibili percentuali sulle future rivendite.
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Quanto valgono le cessioni della Fiorentina? Per leggere le cifre delle uscite viola bisogna distinguere gli importi di base dai bonus, ma anche dalle somme legate ai riscatti e alle eventuali rivendite. Un quadro nel quale sono soprattutto le operazioni relative agli attaccanti a spostare gli equilibri economici.
Kean e Piccoli, le cifre più alteLa voce principale è quella di Moise Kean: 36 milioni di euro, la cifra più alta tra le operazioni considerate. Alle sue spalle si colloca Roberto Piccoli, con una quota di 18 milioni al netto dei 2 milioni aggiuntivi di bonus. Insieme, i due attaccanti valgono dunque 54 milioni di parte fissa. Segue Lucas Beltran, per il quale la cifra è di 7,25 milioni. All’importo potrebbe aggiungersi una percentuale del 50% sulla futura rivendita: una componente che, qualora prevista, avrebbe un valore economico da determinare soltanto in occasione di un successivo trasferimento. Discorso analogo per Matias Moreno: 6,5 milioni di base, con la possibile aggiunta del 25% sulla futura rivendita.
Comuzzo e Fortini, attenzione ai riscattiUn capitolo distinto riguarda Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini. Per il primo la quota iniziale è di un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Una differenza sostanziale: il diritto offre la possibilità di acquistare il giocatore, ma non rende automaticamente acquisita quella somma per la Fiorentina. Per Fortini, invece, il quadro prevede un milione iniziale e un riscatto a 9 milioni. Complessivamente, i due riscatti valgono potenzialmente 29 milioni, da tenere distinti dalle cifre iniziali.
Favasuli e le altre operazioniTra le altre voci spiccano i 4 milioni relativi a Costantino Favasuli, derivanti dal 50% sulla sua cessione spettante alla Fiorentina. Seguono Lorenzo Amatucci con 2,1 milioni, Lorenzo Lucchesi con 1,8 milioni e Harder con 1,625 milioni. A quota un milione ciascuno figurano invece Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini e Simon Sohm. Completano il quadro Alessandro Bianco, con 600mila euro, e Albert Gudmundsson, con 500mila euro. Le cifre raccontano quindi operazioni dal peso e dalla struttura diversi. Kean e Piccoli rappresentano le voci maggiori, mentre su Comuzzo e Fortini pesa soprattutto la componente legata ai riscatti. Le possibili percentuali su Beltran e Moreno aprirebbero invece a ulteriori entrate future, oggi non quantificabili. Distinzioni necessarie per valutare il valore delle uscite, senza sommare sullo stesso piano importi di base e componenti ancora eventuali.
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