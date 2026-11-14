Quanto valgono le cessioni della Fiorentina? Per leggere le cifre delle uscite viola bisogna distinguere gli importi di base dai bonus, ma anche dalle somme legate ai riscatti e alle eventuali rivendite. Un quadro nel quale sono soprattutto le operazioni relative agli attaccanti a spostare gli equilibri economici.

Kean e Piccoli, le cifre più alte

Comuzzo e Fortini, attenzione ai riscatti

Favasuli e le altre operazioni

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La voce principale è quella di, la cifra più alta tra le operazioni considerate. Alle sue spalle si colloca, con una quota di 18 milioni al netto dei 2 milioni aggiuntivi di bonus. Insieme, i due attaccanti valgono dunque 54 milioni di parte fissa., per il quale la cifra è di. All’importo potrebbe aggiungersi una percentuale del 50% sulla futura rivendita: una componente che, qualora prevista, avrebbe un valore economico da determinare soltanto in occasione di un successivo trasferimento. Discorso analogo percon la possibile aggiunta del 25% sulla futura rivendita.Un capitolo distinto riguarda. Per il primo la quota iniziale è di. Una differenza sostanziale: il diritto offre la possibilità di acquistare il giocatore, ma non rende automaticamente acquisita quella somma per la Fiorentina. Per Fortini, invece, il quadro prevede. Complessivamente, i due riscatti valgono potenzialmente 29 milioni, da tenere distinti dalle cifre iniziali.Tra le altre voci spiccano i, derivanti dal 50% sulla sua cessione spettante alla Fiorentina. Seguonocon 2,1 milioni,con 1,8 milioni econ 1,625 milioni. A quota un milione ciascuno figurano invece. Completano il quadro, con 600mila euro, e, con 500mila euro. Le cifre raccontano quindi operazioni dal peso e dalla struttura diversi. Kean e Piccoli rappresentano le voci maggiori, mentre su Comuzzo e Fortini pesa soprattutto la componente legata ai riscatti. Le possibili percentuali su Beltran e Moreno aprirebbero invece a ulteriori entrate future, oggi non quantificabili. Distinzioni necessarie per valutare il valore delle uscite, senza sommare sullo stesso piano importi di base e componenti ancora eventuali.