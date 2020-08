Una saetta viola, L. Iapichino a VN: “Che bella la crescita di questa Fiorentina. Chiesa o Castro via? Ci rimarrei male. Quel 4-2 alla Juve…”

18 anni appena compiuti e già diversi record all’attivo, ma d’altronde buon sangue non mente, specie quando si ha una mamma campionessa come Fiona May. Larissa Iapichino ha il futuro dalla sua parte, ma oltre alle notevoli caratteristiche tecniche, nella vita trova spazio anche per l’amata Fiorentina. L’abbiamo intervistata in esclusiva.

Sei stata per diverso tempo accostata e ricordata per il famoso spot della Kinder con mamma Fiona. Oggi inizi ad essere conosciuta per le tue grandissime qualità. Capita ancora che qualcuno ti ricordi quella pubblicità?

Sì, ancora oggi qualcuno mi ricorda come la “bimba kinder” che correva per la casa, ma quel capitolo fa parte della mia infanzia, adesso sono cresciuta

Quali sono gli aspetti che ti piacciono di più della ragazza che sei oggi?

Sicuramente la mia dedizione e determinazione nel fare qualsiasi cosa, sempre mantenendo uno spirito da bambina

Di questa Fiorentina invece cosa ti piace di più?

Di questa Viola mi sta piacendo la crescita che piano piano sta avendo

E se la Viola dovesse vendere Chiesa o Castrovilli?

Io adoro Chiesa e Castrovilli, sono tra i miei giocatori preferiti e quindi ci rimarrei un po’ male, ma alla fine da sportiva capirei, fa parte del gioco

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi a livello personale?

Finire il liceo scientifico visto che l’anno prossimo avrò la maturità e iniziare successivamente a studiare giurisprudenza

C’è una partita della Fiorentina che ricordi in modo particolare?

Purtroppo l’ho vista solo da casa, ma dico il famoso 4-2 alla Juventus

Come hai affrontato il periodo di quarantena a cui siamo stati costretti?

Ci sono stati dei momenti in cui ero veramente atterrita, non sono il tipo di persona che riesce a stare troppo ferma, ma ho sempre cercato di essere positiva e di tenermi impegnata

Se dovessi chiederti un calciatore della Fiorentina di tutti i tempi che hai apprezzato in modo particolare?

Devo dire che ho una profonda stima per Antognoni

Quali sono i consigli più preziosi che ricevi da mamma vista la sua esperienza?

Cerco di non farla interferire più di tanto nel mio percorso sportivo, ma se proprio devo chiederle qualcosa solitamente si tratta di argomenti che riguardano la gestione della gara

Il momento sportivo più emozionante che ricordi?

Il record del mondo dei 100 e dei 200 di Bolt

Ultima domanda, argomento sempre di discussione tra giovani: film, serie e canzoni preferite?