Fiorentina, un disinteresse mai visto. Riaccendete i nostri cuori

Sono troppi gli anni di anonimato che ci avvolgono, e' dai tempi di Salah che non perdiamo piu' la testa per un campione, queste tre finali perse hanno dato ancora piu' insicurezza ad una tifoseria stanca. Tra vecchi amici ,con i quali ci sentiamo quotidianamente , amicizie coltivate su quei gradoni di cemento, quando la Fiesole aveva il pratino e le ringhiere verniciate di rosso, non c'e' voglia di sottoscrivere l'abbonamento, parlo di tifosi abbonati dagli anni 70 senza mai saltere un anno. Tifosi che hanno trascurato le loro famiglie per stare vicino alla Fiorentina, per noi portare i soldi in via del Parione era un vanto, il voler partecipare alla vita della nostra societa', la quale ci ripagava non vendendo la nostra STELLA: GIANCARLO ANTOGNONI.

Adesso questi sentimenti sono solo un lontano ricordo, la societa' non ci avvolge più il cuore, vediamo tante promesse e tante attenzioni alle spese fatte, quando ci era stato detto che i soldi erano gli ultimi dei problemi. Personalmente sono molto dispiaciuto nel vedere che i modelli di societa' sono rappresentate da Bologna e Atalanta,squadre che quando venivano al comunale erano destinate a sonore sconfitte. La Fiorentina, per storia, dovrebbe stare insieme alle romane e al Napoli come blasone e come ricerca di calciatori. Il tifoso viola si nutre di Fiorentina, per noi quella maglia viola rappresenta la citta', come avete visto siamo unici al mondo anche come rievocazione storica, in quanto il calcio in costume e' una manifestazione stimata in tutto il mondo per la sua originalita' e durezza. Ora la palla bollente puo' essere ghiacciata solo con una bella campagna acquisti, con sforzi economici, accontentando Palladino con ottimi giocatori, riaccendendo quella fiammella che mai nessuno era riuscito quasi a spengere.

Tempo ne avete poco, soldi avete sempre detto che ci sono, dovrete riconquistare tanti cuori viola che vi sono lontani, diffidate da chi vi racconta che va tutto bene, ci vogliono tre grandi giocatori, uno per reparto, tre campioni che fanno crescere i tre reparti, lasciate fare le diatribe con il comune, pensate solo a presentarci una squadra degna della piu' bella citta' del mondo. Nel 1990, durante i lavori per i mondiali posati sul Franchi, abbiamo disputato la Finale di Coppa Uefa, presentando in formazione Roberto Baggio e Carlos Dunga, abbiamo girato cento stadi, senza mai far mancare l'amore per quella maglia, conosciamo cosa vuol dire soffrire, quel soffrire che ci rende una immensa tifoseria, soffriamo pero' volentieri per chi lo merita ed è umile. FORZA FIORENTINA!!!