Toh, chi si rivede: Macia al centro sportivo con l’amico Pradè. Il motivo della visita

Secondo quanto riporta Radio Bruno, al centro sportivo della Fiorentina è da poco arrivato Eduardo Macia, ex direttore tecnico viola, insieme a Daniele Pradè. Futuro di nuovo alla Fiorentina per lo spagnolo? Secondo quanto raccolto da Violanews.com, Macia si trova a Firenze per motivi personali, l’occasione giusta per un caffè in compagnia del d.s. della Fiorentina: il rapporto di amicizia tra i due, infatti, è ancora molto forte.