SPECIALE ALLUVIONE DI FIRENZE – Le foto dello stadio comunale

In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

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Di seguito proponiamo alcune foto dello stadio comunale di Campo di Marte e del centro della città di Firenze nei giorni successivi all'alluvione[immagini tratte da "Alé Fiorentina" del Novembre 1966]

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VIDEO VN - Biblioviola, il diario sui Presidenti della Fiorentina

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