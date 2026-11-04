In occasione del 60° anniversario dell’alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell’evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina. In questo articolo proponiamo alcuni telegrammi pervenuti alla Fiorentina dopo l'alluvione
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Di seguito proponiamo i testi di alcuni telegrammi giunti nella sede della Fiorentina nei momenti seguenti l'alluvione[immagini tratte da “Alé Fiorentina” del Novembre 1966]
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