In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale

Roberto Vinciguerra
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[immagini tratte da "Alé Fiorentina" del Novembre 1966]

De Sisti alluvione
De Sisti Intrepido

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